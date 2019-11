Avezzano come zona di guerra: la toccante foto che commuove la città

Avezzano. Parlando con alcuni fotografi, esperti o neofiti che siano, quasi certamente vi citeranno due aforismi per descrivere al meglio il senso e l’essenza dell’arte fotografica: “Un’immagine vale più di mille parole” del filosofo cinese Confucio, con la quale si è soliti sentenziare un determinato accadimento immortalato dall’obiettivo, e “l’occhio vede ciò che la mente conosce” dello scrittore e drammaturgo tedesco J.W. Goethe, con il quale si richiama all’importanza di andare oltre l’evidenza per tentare di carpire l’anima dello scatto.

Dietro una fotografia si può nascondere di tutto e, compiendo lo sforzo di andare oltre ciò che si vede, si può persino stravolgere la realtà per assecondare ciò che, appunto, gli occhi vedono e la mente immagina. Lo scatto presente in questo articolo è colmo di significato e, di quanto detto sopra, ne è l’emblema. Chi l’ha realizzato ha ammesso di essere rimasto “profondamente toccato” e che, nel prendere il cellulare per realizzarlo, si è “quasi vergognato”. Il ragazzo vuole restare anonimo, ma ha voluto condividere con noi l’esperienza e le emozioni del momento.

“Sono passato a piazza del Mercato, ad Avezzano, dove vi è un’area transennata all’interno della quale si stanno svolgendo dei lavori di riqualificazione. Una cosa positiva, quindi, per una città che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel territorio che la circonda. C’è stato qualcosa che, però, mi ha turbato. Di fronte alle transenne, in un angolo della piazza, c’era un signore che vendeva delle spezie e degli odori. Al suo fianco una bambina, intenta a disegnare o comunque scrivere su un quaderno”.

“Era una giornata fredda, ventilata, poco piacevole da passare all’aria aperta” prosegue il ragazzo “immagino che il signore possa essere un venditore ambulante che stava lavorando, mentre la bambina la figlia. Ovviamente è un’ipotesi, non li conosco personalmente né li ho mai visti prima, per cui ogni considerazione risulta azzardata. Era mattina e mi sono chiesto come mai la piccola non fosse a scuola. Questo pensiero, giustificato da moltissimi motivi di cui non sono a conoscenza, mi ha ossessionato per tutta la giornata”.

“Le macerie dietro di loro, inoltre, se viste con altri occhi, non assumono la veste positiva di riqualificazione, ma quella di disagio, di distruzione, di una socialità a pezzi. Se non fosse reso noto che questa foto è stata scattata al centro di Avezzano, potrebbe tranquillamente rimandare alle zone di guerra, devastate da conflitti sociali, culturali, religiosi, dove i bambini non sanno cosa voglia dire andare a scuola e i genitori fanno i più grandi sacrifici possibili per fargli vivere l’età migliore, quella dove si dovrebbe sognare di condurre una vita meravigliosa, non di preoccuparsi di sopravvivere”.

“Questo, come specificato, è stato un mio pensiero. La realtà potrebbe essere totalmente differente. Magari la scuola era chiusa, la bambina sarebbe entrata più tardi, oppure era volutamente assente per stare al fianco del padre. Oppure quell’uomo non è il padre e quella bambina era lì perché il genitore si trovava altrove. Può essere tutto e il contrario di tutto, ma vedere quella scena lì, in quel preciso momento e in quel preciso luogo, con quello sfondo, ha evocato in me scenari bellici e di disperazione che, spesso, ignoriamo poiché lontani dal nostro sguardo quotidiano”.

Al pensiero di queste parole è difficile non empatizzare con i protagonisti della foto, così come ci si può facilmente immedesimare nell’autore dello scatto per lasciarsi trasportare e coinvolgere dalla sua descrizione. Non sappiamo cosa realmente si celi dietro questo scatto, anche se una cosa è certa: a volte non è necessario leggere un giornale, guardare una televisione o andare dall’altro lato del mondo per capire quanta fortuna abbiamo nel vivere nell’agiatezza quotidiana. Magari con qualche difficoltà, vero, ma niente che abbia a che vedere con gli scenari evocati sopra. E’ vero, un’immagine vale più di mille parole.