Avezzano, come nelle favole: la nuova idea creativa di Maicol Palumbo

Avezzano. La creatività di Maicol Palumbo, pubblicitario di Avezzano, torna a riscuotere successi sul web. Dopo il disegno creativo in cui viene ritratto l’imprenditore abruzzese della Fiat Sergio Marchionne con in mano l’arrosticino, il simbolo culinario dell’Abruzzo, Palumbo sulla sua pagina Facebook ha pubblicato diversi disegni che hanno ricevuto notevoli consensi dai suoi seguaci marsicani.

Il primo riguarda l’oroscopo avezzanese, disegni in cui il pubblicitario ha inserito popolari detti avezzanesi riferiti ai vari segni dello zodiaco. Altro aspetto particolarmente simpatico, quello delle emoji avezzanesi, a cui il pubblicitario ha unito le classiche emoji usate su whatsapp le più popolari frasi avezzanesi e marsicane.

Da pochi giorni, invece, Palumbo, che lavora come direttore creativo per un’importante agenzia di Roma, ha lanciato “Come nelle favole“, dei disegni creativi- satire che nascono dal voler sdrammatizzare le continue polemiche dei cittadini da un anno a questa parte. Spesso ci si lamenta di continuo mettendo da parte la bellezza che Avezzano offre: bisognerebbe tornare tutti bambini, come nelle favole appunto, per poter apprezzare veramente il posto in cui siamo nati.

,