Avezzano, Centro giuridico del cittadino: successo per la fiera del 26 dicembre, test per riportare il mercato in centro

Avezzano. “La fiera del 26 dicembre è il chiaro esempio di come si può organizzare di tutto e di più in centro rispettando tutte le regole sulla sicurezza. Ottimo test per riportare il mercato del sabato in centro”. Lo sostiene il Centro giuridico del cittadino di Avezzano.

“Il commento di tanti cittadini incontrati in strada era: ma perché tante chiacchiere sul ritorno del mercato in centro se oggi stiamo qui ad assistere a un’organizzazione esemplare? Ho cercato di darmi una risposta e che sta tutta scritta nelle delibere e nelle determine prodotte in questi mesi dal commissario Passerotti, dal dirigente del settore commercio Massimo De Sanctis con Pasquale Partemi e dal comandante della polizia Luca Montanari” dichiara Augusto Di Bastiano, del Centro giuridico del cittadino.

“La fiera ha impegnato strade centralissime della città come via Corradini, via Mazzini, via Cataldi, tratti di via Pagani e via Trieste ed un numero di espositori (145) che di fatto, con tipologie diverse, sono quelli del mercato del sabato. Si è sentita e vista la presenza del comune, con personale fornito di pettorine ad alta visibilità di riconoscimento che hanno garantito la sicurezza dei visitatori. Sul posto c’erano anche le pattuglie della polizia locale”.

“L’obiettivo sociale che una fiera si prefigge è stato raggiunto, senza trascurare che la manifestazione con la notevole presenza di visitatori ha portato benefici agli espositori e a numerose attività produttive (bar, pizzerie, negozi) sparse nella vasta area fieristica”.