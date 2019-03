Avezzano, caso Stati: solo il Movimento 5 stelle e Libera prendono posizione nel silenzio generale

Avezzano. In merito agli articoli di stampa di Terremarsicane ed il Centro di oggi, in riferimento alla presa di posizione di Libera sulla vicenda Stati, alla “Carta di Avviso Pubblico” ed alla regola in essa contenuta di trasparenza, imparzialità e buona politica a cui i sottoscrittori si devono impegnare, apprendo con stupore che, pur partecipando all’evento di Libera durante la campagna elettorale per le amministrative avezzanesi, non tutti gli altri candidati sindaco dell’epoca sottoscrissero il documento: De Angelis, Di Pangrazio, e l’assente Casciere non firmarono.

“Le erronee comunicazioni pubbliche fatte allora da Libera e don Aldo Antonelli, in cui si dichiaravano 5 adesioni al documento, mi tolsero la possibilità di portare avanti un’azione di confronto con chi non firmò.” ha dichiarato Francesco Eligi.

“Ad ogni modo, visto che al tempo il candidato De Angelis partecipò all’evento di Libera e non sottoscrisse il documento, potrebbe farlo oggi da Sindaco ed iniziare a dar seguito alle azioni di buona politica di “Avviso Pubblico”, così da lenire la convinzione comune che aleggia in Città, cioè quella che le amministrazioni favoriscano un sistema di clientele a scapito della meritocrazia e dell’imparzialità.” Continuando, “Come rappresentante del Movimento 5 Stelle esprimo soddisfazione per la presa di posizione di don Aldo sulla questione Stati, unica altra voce oltre la nostra nel silenzio generale” ha concluso Eligi.