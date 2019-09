Avezzano Calcio, novità in vista? Serraiocco pronto ad entrare nella società

Avezzano. Nuovi scenari societari per l’Avezzano Calcio? Non ci sarebbero solamente offerte di acquisto dal frusinate, come riportato ieri dalla società sulla sua pagina Facebook: in esclusiva per Marsicalive, il noto imprenditore pescarese Vincenzo Serraiocco, già nel Consiglio di Amministrazione del Delfino Pescara, interviene sulla situazione sportiva della squadra marsicana.

“L’Avezzano Calcio è una squadra dal grande potenziale e con una tifoseria forte ed orgogliosa, mi dispiace notare che non si trova nella posizione in classifica che meriterebbe”.

“Rientrare nel mondo del pallone? Mi piacerebbe” – afferma Serraiocco. Non ho mai avuto mire lucrative nello sport, per me è sempre stato prima un hobby e poi una passione. I risultati che abbiamo ottenuto con il Pescara, assieme al presidente Daniele Sebastiani, saranno sempre tra i miei ricordi più belli”.

“Mi piacerebbe dare un aiuto alla società, non lo nascondo. Rilevarla? Assolutamente no, l’Avezzano appartiene ad Avezzano e agli avezzanesi, vorrei semplicemente mettermi a disposizione per essere al fianco della squadra, con un progetto serio ed economicamente valido per toglierla dalle sabbie mobili del fondoclassifica”.

“Proposte? Non mi sono pervenute – conclude – ma se il presidente D’Alessandro fosse interessato, mi piacerebbe incontrarlo”.