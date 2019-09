Avezzano Calcio nel caos, Fanti sbotta e se ne va: “società di pagliacci. La città merita di più”

Avezzano. Uno sfogo durissimo, quello di Federico Fanti, portiere e capitano dell’Avezzano Calcio. Tramite il suo account Facebook non ha usato giri di parole e ha attaccato duramente la società, asserendo che l’Avezzano Calcio e Avezzano città “meritano di piu”. Ecco il testo integrale del suo post con il quale, di fatto, dà l’addio ai biancoverdi nonostante avesse rinnovato il contratto in estate.

“Società di pagliacci con le pezze al culo, dispiace solo per la curva nord che mi ha dato tanto , ma penso che anche io ho dato tanto soprattutto lo scorso anno , 2 mesi senza vedere un euro 2 mesi senza preparatore dei portieri 2 mesi abbandonati a noi senza nessuna presenza della società che si vedeva solo la domenica a fa la passerella , tifosi avezzanesi credetemi non è tutto oro quello che luccica , prima di parlare della squadra vedete le basi che ci sono se sono solide o no, nn sto andando via per i soldi ma per tutto il contorno nn ce organizzazione da poter fare un campionato serio come quello della D , per me Avezzanoccon questa società è un capitolo chiuso. In bocca al lupo alla curva nord💚”