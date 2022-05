Avezzano calcio in serie D, la squadra: “Ora un campo in erba sintetica per giocare e allenarsi”

Lo scrive sui social Renato Ventresca, direttore generale dell’Avezzano Calcio, all’indomani della vittoria che ha portato la squadra in serie D.

“Grazie ad una manutenzione meno costosa, e meno intensiva, alla possibilità di un utilizzo multifunzionale ed alla costante utilizzabilità, un campo in erba sintetica offre una “redditività” sicuramente più alta. Certamente sarà necessario un monitoraggio accurato e continuo dell’erba sintetica, per una corretta manutenzione, che, vista la sua complessità, sarebbe opportuno che venisse affidata ad un’azienda specializzata, al fine di scongiurare problematiche che possano compromettere la struttura o la salute degli atleti. Ci auguriamo, comunque, che se verrà realizzato, in tempi brevi, per lo Stadio dei Marsi, dovrà essere al top della forma come gli atleti che lo calpesteranno. Per poter consentire all’Avezzano calcio di tornare nei campionati professionistici e di sviluppare un grande settore giovanile, affiliato con un’importante società di serie A, sarà necessario avere impianti sportivi idonei e funzionali per la prima squadra, per le formazioni giovanili e per la scuola calcio, visto e considerato che, da ormai troppi anni, non è stata mai programmata e progettata la demolizione e ricostruzione dei due impianti sportivi comunali più importanti, come lo Stadio dei Marsi e dei Pini, che, se realizzate in tempi diversi, avrebbe garantito la piena disponibilità, di una struttura sportiva moderna e funzionale, all’intera città ed ai suoi tifosi. Pertanto, ci auguriamo che la prossima stagione 2022-2023, in cui l’Avezzano calcio sarà impegnato nel campionato nazionale di calcio di serie D, possa iniziare, nella maniera migliore, su un campo nuovo e su strutture adeguate dove potersi allenare”.