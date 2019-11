Avezzano Calcio, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: ecco i prezzi e i punti vendita autorizzati

Avezzano. Parte giovedì 30 novembre la campagna abbonamenti dell’Avezzano Calcio per il girone di ritorno del campionato di Serie D, stagione 2019/2020. La prima gara di ritorno, in programma per domenica 5 gennaio 2020, vedrà i biancoverdi impegnati nella trasferta contro il Campobasso.

La vendita degli abbonamenti resterà attiva fino al 31 gennaio 2020.

A seguire i prezzi degli abbonamenti. Tribuna centrale: € 100,00. Tribuna laterale: € 50,00. Curva Nord: € 25,00. Distinti locali: € 25,00. Non sono previsti abbonamenti a tariffa ridotta.

I punti vendita autorizzati sono Club House in via Ferrara, presso lo stadio Dei Marsi; Tabaccheria Azzurra, via XX Settembre 211, Avezzano; Tabaccheria Baretto, via Marconi 56, Avezzano. Per informazioni, contattare i numeri 333 1272895 e 349 7707223.