Avezzano Bimbi: nel weekend torna Brif Braf con letture animate, spettacoli e laboratori

Avezzano. Quest’anno la settima edizione del progetto targato Il Volo del Coleottero è ospitata all’interno di “Avezzano Bimbi 2022”, contenitore di attività per bambini, ragazzi e famiglie promosso dal Comune di Avezzano.

Letture animate, spettacoli teatrali e laboratori creativi manipolativi saranno realizzati negli spazi esterni e interni del Castello Orsini di Avezzano. Si rinnova un appuntamento ben consolidato che vede come protagonisti i ragazzi con la volontà di creare proposte e attività creative, artistiche in linea con la ricerca pedagogica che Il Volo del Coleottero porta avanti da oltre dieci anni nei suoi progetti di laboratori creativi e teatrali nonché di spettacoli di teatro ragazzi, attività formative e proposte culturali. In questa settima edizione di BRIF BRAF Il villaggio dei ragazzi interverranno diverse realtà culturali: gli attori della compagnia de Il Volo del Coleottero che porteranno in scena due spettacoli prodotti dal TSA teatro Stabile d’Abruzzo, le letture animate saranno affidate a Veronica Penna del caffè letterario Vieniviaconme di Avezzano e alle lettrici del progetto Nati Per Leggere sezione Avezzano, infine due laboratori creativi manipolativi saranno guidati da Sara Sebastiani e dallo staff di SPAZIO teatro e arti creative.

Si ringraziano per la disponibilità il Comune di Avezzano, l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano e il direttore artistico del progetto comunale “Avezzano Bimbi 2022” Donato Neri.

Ecco il PROGRAMMA COMPLETO di BRIF BRAF Il villaggio dei ragazzi 2022: Tutte le attività, tenute da esperti operatori culturali, si terranno presso gli spazi interni ed esterni del CASTELLO ORSINI di Avezzano, saranno a INGRESSO GRATUITO e, solo ove segnalato, con prenotazione obbligatoria al 349.6057192.

SABATO 8 OTTOBRE

ore 16.00 L’ACCHIAPPASOGNI laboratorio creativo manipolativo (6-10 anni)

a cura di SPAZIO teatro e arti creative con prenotazione obbligatoria al 349.6057192

ore 17.00 STORIE AL CASTELLO letture animate (4- 9 anni)

a cura di VIENIVIACONME e NATI PER LEGGERE Avezzano

DOMENICA 9 OTTOBRE

ore 10.00 STORIE AL CASTELLO letture animate (4- 9 anni)

a cura di VIENIVIACONME e NATI PER LEGGERE Avezzano

ore 11.00 STORIE VAGABONDE spettacolo teatrale su 4 ruote (dai 4 ai 99 anni)

compagnia IL VOLO DEL COLEOTTERO TEATRO – TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

ore 16.00 I TEATRI VOLANTI laboratorio creativo manipolativo (6-10 anni)

a cura di SPAZIO teatro e arti creative con prenotazione obbligatoria al 349.6057192

ore 17.00 FAME DI PANE spettacolo teatrale (dai 4 ai 99 anni)

compagnia IL VOLO DEL COLEOTTERO TEATRO – TSA Teatro Stabile d’Abruzzo