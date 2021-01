Avezzano Bene Comune sull’ L-Foundry: prendere posizione

Avezzano. I dirigenti del gruppo Avezzano Bene Comune sono intervenuti sulla situazione attuale della L-Foudnry. “Data l’importanza strategica, dal punto di vista territoriale, del sito L-Foundry di Avezzano, tanto in chiave economico-produttiva, quanto in chiave politico-sociale, non possiamo non porre l’accento sulla necessità, come Avezzano Bene Comune, di prendere posizione, in modo consapevole e il più possibile partecipato, da parte dei lavoratori, allo sciopero organizzato, a partire dalla giornata di oggi, dalle componenti sindacali.” dichiarano i membri del gruppo dirigente.

“Sciopero, le cui motivazioni più ragguardevoli, sono le seguenti: mancato accordo sulla turnazione, assenza completa di un piano industriale ad ampio respiro, con indicazioni rivolte solamente a finestre temporali al massimo

orientate ai prossimi 12 mesi, mancanza di rispetto nei confronti della delegazione sindacale. A proposito di investimenti, vorremmo comprendere se l’attuale direzione aziendale voglia farne di propri e accedere alle possibilità di finanziamento provenienti da eventuali fondi della Comunità Europea. Data la criticità del momento, sarebbe quanto mai auspicabile una riuscita completa dello sciopero, a sostegno delle rivendicazioni sindacali e del futuro dello stabilimento.” concludono i rappresentanti di Avezzano Bene Comune.