Avezzano Bene Comune organizza una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Avezzano. Avezzano Bene Comune organizza una raccolta alimentare per le persone messe in difficoltà dall’emergenza Covid e dalla conseguente crisi economica.

“La lista Avezzano Bene Comune, in quanto associazione di fatto, data l’emergenza Covid-19 e data, altresì, la condizione di disagio procurata dalla crisi economica e che investe ormai un numero assai esteso di famiglie, comunica che, in una visione mutualistica e solidale, metterà a disposizione la propria sede, in piazza Matteotti n° 31, per la raccolta e la conseguente distribuzione di beni alimentari per coloro che vivono una condizione di bisogno, a partire da lunedì 23 novembre 2020, tutti i giorni, dalle 17 alle 19” si legge in una nota.

“Tutti coloro che volessero fornire il proprio contributo, sono pregati di farlo, per una mera questione di trasparenza, con prodotti alimentari non deperibili, o di altra natura, comunque essenziale, e rigorosamente non in denaro”.