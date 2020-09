Avezzano Bene Comune: candidati Ercole e Marianetti incontrano Don Claide

Avezzano. I candidati consiglieri per la lista civica Avezzano Bene Comune Amaral Giulio Ercole e Riccardo Marianetti hanno avuto un colloquio con il parroco della cattedrale di Avezzano Don Claide.

Al centro del dibattito i finanziamenti del Masterplan, che saranno utilizzati per la ristrutturazione del duomo cittadino, le tematiche inerenti ai giovani, alla cultura ed al degrado del centro urbano. Sul Masterplan è stato detto che sono già stati stanziati 450mila euro, su 1 milione e 400 mila, che verranno utilizzati per il rifacimento degli scalini del sagrato, i quali sono usciti pericolosamente fuori sede, per la pulizia della facciata anteriore, per la manutenzione del sistema di illuminazione e dell’intonaco sulla facciata. I rimanenti soldi verranno utilizzati per la manutenzione della struttura ed interventi di ristrutturazione, tra i quali spicca quello al campanile. Sulle restanti tematiche è stata messa in evidenza la situazione di scadimento del centro, del quale la cattedrale rappresenta il cuore, il centro del centro. Sui social il parroco aveva già denunciato più volte il degrado.

Sui giovani è stata sottolineata la maleducazione di alcuni, che hanno abbandonato rifiuti sulle scale e nei pressi del portone, vicino al quale è stato rinvenuto anche un preservativo usato. Sulla cultura è stato detto che urge una salvaguardia. “Ringraziamo vivamente il parroco per la disponibilità” concludono i due candidati consiglieri.