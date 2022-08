Avezzano avrà un cimitero degli animali: “Una risposta all’altezza dell’affetto tra padrone e animale”

Avezzano. È fatta per il cimitero per gli animali d’affezione del Comune di Avezzano. L’avviso pubblicato dall’Amministrazione Di Pangrazio, con scadenza 18 marzo 2022, ha avuto risposta da una ditta del territorio, la So.Ge. Me di Avezzano, il cui progetto di realizzazione ha avuto ora il parere positivo del dirigente preposto.

Si aprono le porte alla pubblicazione del Bando di gara che dovrà portare ad assegnare l’appalto per la gestione della struttura, ma il passaggio più delicato è stato ormai svolto con la certificazione della presenza di un interesse concreto a realizzare l’opera.

L’ultima tappa, prima di passare alla fase operativa, prevede un passaggio in Consiglio comunale. L’iter era partito, con la regia del dirigente Massimo De Santis, individuando un’area di circa 5.000 metri quadrati, nei pressi del Cimitero di Antrosano. Obiettivo, dare uno spazio idoneo di sepoltura agli animali domestici, raccogliendo le aspettative di tantissimi concittadini.

Si stima infatti che ad Avezzano vi siano circa 8.000 tra cani, gatti ed altri animali che vivono in famiglia, per un fenomeno, che tra l’altro è in costante ascesa, considerati anche quelli che vengono utilizzati per la Pet-Terapy o altre forme di assistenza alle persone.

“Il bando per la manifestazione di interesse – ha dichiarato l’assessore Maria Teresa Colizza – ha visto un partecipante. C’è l’ok del dirigente e, ora, sarà sottoposto al Consiglio comunale procedendo secondo l’iter di legge.

Certamente – ha concluso la Colizza – la strada per la realizzazione è ormai in discesa e dà un segnale di rispetto, degno di tempi più maturi”.

Continuano in questi giorni ad essere tante le persone che si rivolgono al Comune, come ad altri enti, per avere informazioni sulla sepoltura dei propri animali di affezione. Una risposta che, ora, potrà essere fornita con modalità all’altezza dell’affetto del padrone per il proprio animale.