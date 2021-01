Avezzano, Aureliano Giffi (Fi): programma di mandato, niente di nuovo e senza consenso allargato

“Il programma di mandato è un’enunciazione di principi che viene poi concretamente attuata con il bilancio di programmazione triennale da presentare entro il 31 dicembre e che i cittadini stanno ancora aspettando. Il bilancio programmatico è l’unico documento che traduce in modo concreto le reali intenzioni della maggioranza e l’idea di città che intende perseguire. Finora, distratti anche dall’emergenza Covid, di tutto si è parlato meno che della visione che il sindaco ha per questa città sui temi concreti che impattano sulla vita quotidiana di cittadini e operatori commerciali, aldilà di vaghi progetti dai nomi altisonanti ma privi di contenuti come la Grande Marsica che a tutti ricorda il “cugino” Progetto Marsica da lui lanciato anni fa e miseramente naufragato”.

“Il rappresentante di Forza Italia in consiglio comunale, Linda Cacchione, non ha votato a favore del programma di mandato e, pur rendendoci disponibili come partito alla massima collaborazione nell’interesse della città, garantiremo a tutti i nostri elettori una minoranza vigile, responsabile e certamente nessuna aderenza alla politica vaga e confusionaria di Di Pangrazio che ci vede lontani e contrari per modus operandi e visione strategica”, ha concluso Giffi.