Avezzano, assistenza ai bisognosi: associazione Giovanni Paolo II promuove colletta alimentare in diversi esercizi commerciali

Avezzano. L’associazione di volontariato Banco di Solidarietà della Marsica “Giovanni Paolo II”, affiliata con il Banco Alimentare d’Abruzzo, da molti anni attiva nel sostentamento dei bisognosi con l’assistenza di circa 70 famiglie mediante la consegna domiciliare di pacchi di prodotti alimentari, a causa del numero ingente di richieste di aiuto in questi giorni di pandemia, non riuscendo a farvi fronte in automatismo, ha promosso una colletta alimentare presso alcuni esercizi commerciali di Avezzano, invitando i concittadini ad acquistare prodotti alimentari in esubero per poi lasciarli negli appositi contenitori.

L’iniziativa, che ha preso da subito slancio forte di un clima di solidarietà molto avvertito, ha visto l’adesione di diversi esercizi commerciali, con altri in procinto di aderire.

Per il momento, chiunque volesse partecipare all’iniziativa ed offrire un aiuto ai più bisognosi della società può farlo presso le seguenti attività:

Sorelle Lancia, via don Minzoni;

Fruttivendolo Fiorino, via don Minzoni;

Macelleria Salvatore, via don Minzoni;

Supermercato Tigre, via Piana;

Supermercato OASI, via XX Settembre;

Alimentari Frabotta, piazza Cavour;

Supermercato Maxitigre.