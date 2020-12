Avezzano, Articolo Uno chiede presenza del ministro Speranza in sit in davanti ospedale

Avezzano. “Bello rivedere la Cgil di Avezzano in campo!”, afferma Mario Casale, coordinatore di Articolo Uno ad Avezzano. “Dopo anni di appannamento finalmente la Cgil di Avezzano batte un colpo e questa volta a favore di un bene comune come quello della salute. Giusto esprimere la solidarietà a tutto il personale sanitario che con grande professionalità e abnegazione svolge il suo ruolo nel curare ed assistere i pazienti. Ma la misura è colma! La sanità territoriale ormai è ingovernabile e la sua gestione comunale, marsicana e regionale mostra limiti pazzeschi. Il sit in di domani è una grande occasione per sollecitare tutte le risorse umane disponibili per contribuire a costruire un servizio pubblico che sia veramente efficiente, senza l’apporto del privato”.