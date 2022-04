Avezzano, arriva il corso di alta formazione in Criminologia e Scienze forensi

Avezzano. Al via il 13 maggio 2022 e fino all’8 luglio il corso on-line di alta formazione in Criminologia e Scienze forensi, organizzato dall’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) con la collaborazione dell’Ancaf (Associazione Nazionale Criminologi e Analisti Forensi).

E proprio il responsabile della sede territoriale Ancaf de L’Aquila (sede di Avezzano), il criminologo Luca Marrone, è tra gli organizzatori di questa interessante iniziativa formativa rivolta agli avvocati, ai criminologi e, in generale, agli appassionati della materia. “Il corso intende dare conto del contributo del criminologo e del criminalista nelle varie fasi del procedimento penale”, afferma Marrone, docente presso la Lumsa e l’Università degli Studi di Teramo, “con un approccio operativo e con particolare riferimento all’interazione tra consulente tecnico e avvocato.”

Tra i docenti esperti di grande livello, tra cui la biologa e genetista Marina Baldi, il criminalista Nicola Caprioli, il medico legale Carlo Maria Oddo.

“Ci premeva, tra l’altro, riflettere sulla figura professionale del criminologo, i cui contorni risultano, in Italia, particolarmente sfuggenti”, continua Marrone, a sua volta tra i docenti, attestato di “eccellenza” agli Investigation & Forensic Awards 2022 per le Scienze criminologiche e la Criminologia clinica, “Una figura, quella dello studioso di fenomeni criminali, eclettica, dalle molteplici, possibili connotazioni: teorico ma anche, appunto, consulente degli operatori del diritto. E, in tale qualità, il suo contributo si connota in modo diverso a seconda della fase del procedimento penale in cui viene richiesto.” Dalla criminologia investigativa all’osservazione clinica, dal criminal profiling alla valutazione della pericolosità sociale del detenuto, il criminologo dispiega le sue competenze sintetizzando vari approcci analitici e le prospettive culturali.

Eppure, in Italia manca un albo a rappresentare tale, importante figura professionale. “Sì”, conferma il professore, “tanto il criminologo quando il criminalista (l’esperto di investigazioni scientifiche) non possono attualmente contare su un albo che li tuteli. Si tratta di attività rientranti nell’ambito delle professioni non regolamentate, ai sensi della Legge 4/2013. A rappresentarle vi sono associazioni di categoria, che certificano le competenze professionali degli iscritti.” Tra queste, l’Ancaf, di cui Marrone è cofondatore, che ha appunto affiancato l’Aiga nell’organizzazione di questo corso. “Siamo soddisfatti del progetto formativo proposto”, conclude Marrone, “e il ringraziamento mio e degli altri soci va all’avv. Simona Tarantino, del Foro di Palermo e agli altri responsabili dell’Aiga, per la proficua collaborazione.” Per informazioni e iscrizioni: www.findazineaiga.it.