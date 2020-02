Avezzano, apre The Music Place, scuola dedicata a pianoforte e tastiera

Avezzano. E’ prevista per domenica alle ore 18 l’inaugurazione di The Music Place, la nuova scuola di musica di Avezzano specializzata nello studio del pianoforte e delle tastiere. La scuola sarà diretta dal M° Alberto Bianchi, diplomato con lode in Pianoforte Jazz e pianista e tastierista della cantante Fiordaliso.

La scuola, situata in Via Don Luigi Sturzo n°13 (di fronte il palestrone della scuola media Vivenza), propone corsi personalizzati per tutte le fasce di età che saranno improntati su una metodologia innovativa e in costante aggiornamento. A tal proposito, sarà possibile effettuare delle lezioni di prova gratuite.