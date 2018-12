Avezzano, approvato il bilancio preventivo. De Angelis: Amministrazione concreta, veloce e determinata.

Avezzano. “L’amministrazione comunale di Avezzano si dimostra concreta, determinata, compatta e soprattutto veloce, perché siamo una delle prime amministrazioni d’Italia ad approvare il bilancio preventivo”.

Il sindaco Gabriele De Angelis non nasconde la propria soddisfazione per il largo consenso ottenuto in aula. Alla maggioranza consiliare, infatti, si sono sommati i voti a favore dei consiglieri del gruppo misto composto da Sonia Di Stefano e Gabriele Tudico, che hanno annunciato il loro apprezzamento per l’operato portato avanti dal sindaco e dalla giunta in questi primi 18 mesi di amministrazione, ricordando i tanti lavori realizzati. “Sinora la minoranza consiliare si è caratterizzata per il rancore politico che evidentemente affiora in gran parte degli interventi in aula. Noi siamo giovani e vogliamo dare un contributo sereno e costruttivo per rilanciare Avezzano”, ha dichiarato Gabriele Tudico a nome del gruppo misto. Dopo l’approvazione della variazione di bilancio 2018/2020, con il voto contrario della sola opposizione, che ha poi abbandonato l’aula, la maggioranza e il gruppo misto hanno approvato all’unanimità tutti i restanti punti all’ordine del giorno”.