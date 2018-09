Avezzano: al via i lavori per la riqualificazione dell’area di Chiusa Resta. Previste una scuola e una piazza

Avezzano. I lavori, che porteranno alla costruzione di una scuola materna e di una piazza, sono iniziati ieri e dureranno almeno per un altro anno. Il progetto, che nasce dal piano “Scuole sicure”, era stato lanciato dall’ex amministrazione comunale ma solo ora troverà la sua completa realizzazione, grazie soprattutto al lavoro svolto dal neo assessore all’edilizia scolastica Chiara Colucci, e all’esigenza dei residenti della zona, stufi del degrado permanente in cui stava versando il terreno.

I fondi stanziati, per un importo complessivo di 1milione e 220mila euro, saranno dunque usati per la costruzione di un asilo efficiente e moderno, secondo le ultime norme sismiche (tetto in legno e struttura in cemento armato) e con materiali eco-compatibili.

Negli ultimi anni sono stati diversi i tentativi per valorizzare l’area di Chiusa Resta, senza però riuscire a trovare una soluzione definitiva. Ormai da tempo, infatti, il terreno viveva una situazione di rovina, a causa dell’abbandono dei rifiuti e della crescita incontrollata di flora spontanea. Andrea Rosati