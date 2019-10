Avezzano, al via i lavori di riqualificazione del giardino di castello Orsini. Passerotti: restituire la piazza alla comunità

Avezzano. I lavori di riqualificazione di piazza “Martiri di Capistrello” e del giardino del castello Orsini riprenderanno il 9 ottobre. Lo annuncia il commissario prefettizio di Avezzano, Mauro Passerotti, aggiungendo: “Finalmente la zona sarà restituita alla fruibilità della comunità e al decoro della città”.

I lavori interesseranno un’area di 2.000 metri quadri e saranno eseguiti in circa tre settimane. Riguarderanno il completamento dell’impianto di irrigazione, la fornitura e posa in opera di prato pronto, la fornitura e posa in opera di siepe di bosso ad integrazione di quella già esistente, oltre alla manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione, con la posa in opera di nuovi corpi illuminanti a LED, la realizzazione di un impianto di servizio per manifestazioni all’aperto, la sistemazione della recinzione del fosso del castello e la posa in opera di nuovi elementi di arredo urbano.

Come spiega il commissario Passerotti “la ripresa dei lavori è stata resa possibile grazie allo sblocco delle procedure amministrative necessarie per regolarizzare la spesa dei relativi lavori di riqualificazione, oggetto di una preventiva variazione di bilancio approvata dalla giunta e non ratificata nei termini di legge dal consiglio comunale già in carica, con il conseguente effetto di costituire rapporti contrattuali privi di legittimità e integranti fattispecie di responsabilità ed eventuale danno erariale per l’ente”.

L’esigenza di restituire alla collettività un’area di particolare interesse e di evitare ulteriori danni al Comune ha determinato il commissario “a imprimere una celere definizione delle iniziative per la ripresa e il completamento delle suddette opere, perfezionatesi con un apposito provvedimento di riconoscimento dei rapporti negoziali sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.