Avezzano, al centro commerciale arrivano i My Little Pony, spettacolo di magia per i più piccoli

Avezzano. Domenica 23 settembre, Pinkie Pie e Raimbow Dash, protagonisti della serie animata più seguita del momento “My Little Pony”, saranno ospiti del Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano per un pomeriggio di divertimento e magia dedicato ai più piccoli.

Dalle ore 16.00 le simpatiche mascotte incontreranno i loro piccoli fan per scattare insieme a loro tante foto ricordo e coinvolgerli in diverse attività e giochi, tra cui una make-up session dove farsi truccare e pettinare come le protagoniste della serie. A conclusione dell’evento alle ore 18.00 andrà in scena lo storytelling “Il Potere dell’Amicizia”, un racconto magico ed emozionante con protagonisti Rainbow Dash e Pinkie Pie durante il quale verranno consegnati a tutti i bambini presenti dei diplomi dell’amicizia.