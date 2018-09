Avezzano 3 settembre Piazza Risorgimento torna “Donne d’Oriente 2” Spettacolo di Danza di Sharifa Guidobaldi

Donne D’Oriente 2″, è il titolo dello spettacolo che si terrà il 3 settembre, alle 21,00, in piazza Risorgimento, ad Avezzano; l’ideazione, le coreografie e la direzione artistica saranno, come sempre, a cura della Maestra Valentina Sharifa Guidobaldi. Danzeranno le allieve (piccole e grandi) del gruppo “Habibi Sharqi” di Avezzano in collaborazione con il “Centro Studi Danze” di Alessandra e Daniele Verna. L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano. Sul palco si alterneranno esibizioni di danza orientale classica egiziana e performance di puro folclore arabo (ad esempio danza con le spade, danza con ali di Iside, danza con i candelabri, folclore arabo con il bastone, folclore alessandrino, danza con ventagli di seta). Nel corso dello spettacolo potranno essere ammirate, in un tripudio di musiche orientaleggianti, diverse artiste ospiti, provenienti da varie regioni d’Italia… Come Serena Boselli, Leyla Lur e il gruppo Overbellydance, Najaa Group, Gaia Canichella, Viviana Dumaina, Maria Rashida e Eleonora Nawaar; “Donne D’Oriente 2”: un inno all’arte, all’allegria, all’aggregazione, all’integrazione, alla conoscenza. Sarà presente l’assessore alla cultura del comune di Avezzano, Pierluigi Di Stefano; presenterà la giornalista e speaker Orietta Spera.