Avete mai pensato a cosa mangia una celiaca a colazione? Ecco qualche idea salutare!

Avete mai pensato a cosa mangia una celiaca a colazione? Il mondo del senza glutine è sempre più vario. Sono tante le aziende che negli anni hanno lanciato linee dedicate al gluten free è creato prodotti specifici per chi è per chi non può mangiare farine di grano, farro, orzo eccetera. Grazie all’attenta analisi di case farmaceutiche e aziende alimentari negli anni i prodotti senza glutine glutine sono aumentati a dismisura e la qualità e l’attenzione verso questo tipo di alimentazione è cresciuta molto. Tante sono le aziende che ora puntano non solo a creare dei prodotti senza glutine ma anche a offrire ai celiaci alimenti bio con materie di primissima qualità.

La Farmacia De Bernardinis di Avezzano è da sempre punto di riferimento per il gluten free. Proprio già dalla fine degli anni ’90 ha iniziato a garantire ai celiaci un’area riservata dove poter trovare tutto quello che serve per la prima colazione, il pranzo e la cena. L’attenzione di questa importante realtà marsicana ha permesso ai celiaci locali anche di poter assaporare prodotti sempre nuovi. Proprio nell’ampio spazio dedicato al gluten free che la farmacia ha, infatti, si possono scoprire non solo i prodotti delle aziende più blasonate nel mondo senza glutine ma anche di piccole realtà artigianali che garantiscono al celiaco prodotti nuovi e appetitosi.

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata e per questo tutti gli esperti del settore consigliano di non saltarla mai. Per un celiaco forse è uno dei momenti più difficili perché si trova a dover scegliere tra cosa inzuppare nel latte o nel tè dovendo però rinunciare ai prodotti tradizionali che tutti conosciamo. La Farmacia De Bernardinis ha portato avanti questa sfida con i suoi clienti garantendo loro prodotti degni di una prima colazione di altissimo livello.

Da qualche tempo scelto di introdurre nella sua area delicata fette biscottate, muffin, e biscotti di Inglese gluten free artigiani del gusto dal 1961. Si tratta di prodotti perlopiù oltre che senza glutine anche senza olio di palma e naturalmente privi di lattosio. Ci sono i muffin integrali ai lamponi ricchi di fibra, ma anche i friabili savoiardi perfetti non solo per la colazione ma anche per un tiramisù, e poi ancora le fette biscottate all’olio d’oliva leggere e ideali con un velo di marmellata e molti altri prodotti tutti da gustare.

La scelta di optare per queste aziende di nicchia sta permettendo non solo alla farmacia di assicurare un servizio in più ai celiaci, ma anche di dare la possibilità alle attività commerciali e magari ai semplici cittadini che devono ospitare a casa una persona che non può mangiare il glutine di avere un punto di riferimento quotidiano aperto con orario continuato. Se avete quindi un celiaco a pranzo o dovete ospitarlo per la notte e il mattino successivo volete preparargli una bella colazione sappiate che potete fagli una gradita sorpresa recandovi alla Farmacia De Bernardinis e scegliendo per lui prodotti di altissima qualità. Sicuramente apprezzerà molto!

