Avaria aria condizionata, in settanta sotto il sole cocente in attesa del bus sostitutivo

Avezzano. Ancora disservizi per il trasporto pubblico locale. Il sistema di condizionamento del bus bipiano Tua va in avaria e i passeggeri sono costretti ad attendere quello sostitutivo per circa mezz’ora sotto il sole cocente. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio ad una settantina di pendolari della corsa L’Aquila-Avezzano delle 16.20.

Dopo la partenza dal terminal di Collemaggio, e dopo aver fatto salire a bordo quasi tutti i passeggeri delle fermate, l’autista si è diretto verso il Tecnopolo d’Abruzzo, ultima tappa prima di entrare in A24, ed ha informato i passeggeri di un’avaria al sistema di condizionamento che, con le temperature elevate di questi giorni, non avrebbe permesso un viaggio confortevole data la durata, circa un’ora dall’Aquila ad Avezzano.

E’ così che i settanta viaggiatori sono stati fatti scendere davanti al piazzale del Tecnopolo in attesa del bus sostitutivo. I pendolari hanno aspettato il mezzo sotto il sole per circa mezz’ora. Ieri la temperatura massima registrata nel capoluogo è stata di 33°C. Il bus sostitutivo, infatti, tra le lamentele di molti è arrivato solo alle 17.00, la partenza della corsa era programmata per le 16.20. I viaggiatori sono giunti così a destinazione con netto ritardo. (f.d.m.)