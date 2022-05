Autovettura finisce fuori strada all’uscita del centro abitato, coinvolti due bambini nell’incidente

Luco dei Marsi. Un rocambolesco incidente è avvenuto poco fa all’uscita del paese, in direzione di Trasacco.

Una Renault Clio di colore nero, per motivi ancora non del tutto chiariti, è finita fuori strada. Sembra che a bordo dell’auto ci fosse una famiglia con due bambini piccoli. Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che hanno portato l’auto ad invadere l’altra corsia e a fermare la sua corsa nel fosso che costeggia la strada, dal lato opposto al senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due autoambulanze, che hanno portato d’urgenza le persone coinvolte all’ospedale civile di Avezzano, nonostante da una prima ricostruzione sembrerebbe che fortunatamente queste nell’incidente non abbiano riportato gravi danni.