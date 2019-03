Autovelox Tagliacozzo, multato consigliere Eligi (M5s) per 3 all’ora in più: farò contributo “volontario” alla tesoreria del Comune

Tagliacozzo. Ancora prese di posizione degli automobilisti finiti sotto l’occhio dall’autovelox del Comune di Tagliacozzo. A incappare nella sanzione amministrativa è stato stavolta il consigliere del M5s al comune di Avezzano, Francesco Eligi che ironizza su Facebook visto che ha superato il limite, al netto dell’errore sottratto di 5 chilometri orari, di soli tre punti. In realtà sono diverse anche le multe fatte a Tagliacozzo dove il limite viene superato solo di un solo chilometro all’ora.

Ma l’autovelox non perdona. Basti pensare che solo nel giro di un mese (17 ottobre – 17 novembre), sono stati incassati circa 13.700 euro. Una somma che andrà nelle casse comunali. Ma non tutta. Infatti una parte dovrà essere corrisposta alla ditta che ha stipulato la convenzione con l’ente. Si tratta di circa 5.000 euro, pari a 25 euro per ogni verbale, e quindi a oltre il 36 per cento dell’intera somma sborsata dagli automobilisti beccati a superare il limite di 50 chilometri orari. Alcuni anche di un solo chilometro all’ora in più.

Sulla questione l’esponente marsicano dei 5 Stelle ha ammesso l’errore. “I limiti vanno rispettati”, ha affermato, “se vai a 53 (5 di abbuono) in un tratto con limite a 50 l’autovelox fa il suo lavoro. Prenderò questa sanzione come un contributo (non proprio) volontario di 43,58 euro alla tesoreria del Comune di Tagliacozzo. Non so dove fosse l’autovelox”, ha ironizzato Eligi, “ma sulla Tiburtina (dov’è stata fatta la rilevazione), ad esempio sotto il lungo tratto a 50 all’ora tra i bivi di Sorbo e Colle San Giacomo, quando vai a 58 ti suonano e ti maledicono”.