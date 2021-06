Autostrada a24: approvata la risoluzione per chiedere la riduzione dei pedaggi

L’Aquila. È stata approvata all’unanimità oggi in II° Commissione la risoluzione presentata dal Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, che chiedeva l’attuazione di misure urgenti tese alla riduzione dei pedaggi, che a causa delle opere manutentive in corso sull’Autostrada A/24 Teramo-Roma appaiono ora troppo elevati.

“Sono molto contento per l’approvazione di questa risoluzione che impegna, con effetto immediato, la Giunta Marsilio ad avviare un dialogo con la società Strada dei Parchi, con ANAS Spa e con i Ministeri competenti con l’obiettivo di definire un intervento strutturato che consenta di ridurre le tariffe sull’autostrada A/24 e di ottenere sconti o voucher per i pendolari che si muovono tra l’Abruzzo e Roma”, spiega Pepe, “purtroppo persistono i numerosi cantieri sul tratto autostradale, con conseguente peggioramento del servizio all’utenza, e allungamento dei tempi di percorrenza sull’arteria autostradale, non di meno auspico, per il futuro, che questi lavori, ovviamente necessari e fondamentali per garantire la sicurezza sulle strade, vengano programmati in maniera più attenta,

scaglionati nel tempo, ma soprattutto concordati con le parti, così da non danneggiare quanti percorrono la A/24 e non possono pagare una delle tariffe autostradali più care d’Italia per un servizio scadente”.

Il centrosinistra, inoltre, ha votato a favore anche della risoluzione presentata dal Consigliere Angelosante.