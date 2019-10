Autori in Vetrina, L’Isola che non c’è in Campidoglio a Roma

Capistrello. Si terrà oggi presso la Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma, il primo di una serie di incontri nell’ambito della quarta edizione di Autori in Vetrina, la rassegna letteraria itinerante organizzata dalle infaticabili Lucia Migliaccio, presidente dell’Associazione Prima – Insieme per la qualità della vita, e dalla giornalista Barbara Cultrera.

Nella giornata di San Francesco quindi, alle 17, la carovana si rimetterà in cammino attraverso gli inconsueti sentieri che attraverseranno i libri, lungo i quali sarà possibile incontrarsi con tanti autori e molti compagni di viaggio, fra questi, il Caffè Letterario Itinerante, ideato dall’associazione culturale L’Isola che non c’è – democrazia partecipativa.

L’associazione culturale di Capistrello animata da Alfio Di Battista, grazie a una bella collaborazione

scaturita dalla comune passione per la cultura, nelle sue più disparate espressioni, accompagnerà le

piacevoli digressioni dell’associazione Prima – Insieme per la qualità della vita, per i borghi della Marsica e a sua volta sarà ospite delle iniziative che Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera cureranno nella capitale.

La promettente stagione autunnale, si aprirà con il libro Una farfalla di nome Pinda, incontro tutto al femminile ribattezzato non a caso Autrici Autori in Vetrina. Per l’occasione saranno presenti in Campidoglio le due autrici, Pinda Kida e Adriana Miani, insieme a Giulio Pelonzi.