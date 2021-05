Autoemoteca di primavera per l’Avis di Luco dei Marsi: ottimi risultati nelle donazioni

Luco dei Marsi. Autoemoteca di primavera per l’Avis di Luco dei Marsi con ottimi risultati nelle donazioni. Nella mattinata di oggi, 9 maggio 2021, si è tenuta la prima autoemoteca dell’anno 2021 nel Comune di Luco dei Marsi. Nel rispetto di tutte le normative anti contagio vigenti, i donatori luchesi si sono recati in piazza De Gasperi dimostrando ancora una volta l’impegno della comunità luchese nell’aiutare il prossimo. In totale, sono state effettuate 20 donazioni di sangue e un prelievo d’idoneità, numeri significativi per una cittadina di piccole-medie dimensioni.

“Ringrazio il Comune di Luco dei Marsi, nella figura del Sindaco Marivera De Rosa, per averci sostenuto anche questa volta nella realizzazione di questa giornata.” dichiara il presidente neo eletto, Fabrizio Salvati. “Un ringraziamento anche al capo tecnico del Comune, Di Felice Nicola, per la fattiva collaborazione, anche in un giorno di festa. Spendo un altro ringraziamento per l’associazione Misericordia del nostro paese, per averci appoggiato e per aver garantito un eventuale primo soccorso. In fine, ma non per importanza, ringrazio tutti i membri del Direttivo, appena rinnovato e soprattutto tutti i Donatori della nostra comunale per aver reso questa giornata possibile.” conclude Salvati.

Il vice presidente, Vincenzo Fracassi, ha poi aggiunto dei dettagli per la prossima giornata di autoemoteca: “donatori e non, vi aspettiamo domenica 22 agosto 2021 per una nuova giornata all’insegna della solidarietà. Seguiteci sulle nostre pagina Facebook e Instagram per avere tutti i dettagli”.

Donatori non si nasce, si diventa!