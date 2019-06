Autoemoteca AVIS a San Benedetto dei Marsi, una mattina dedicata alla donazione del sangue in compagnia dei volontari e del sindaco D’Orazio

San Benedetto dei Marsi. Questa mattina, dalle ore 8.00 sino alle ore 12.00, in piazza D’Amato, è stata messa a disposizione dei cittadini l’autoemoteca AVIS, per sensibilizzarli nei confronti della donazione del sangue e far comprendere una necessità sempre più sentita oggi, soprattutto nel territorio marsicano.

Come di consueto, è stato possibile sia usufruire del personale AVIS per effettuare i prelievi, sia, per coloro che fossero alla prima donazione, effettuare delle analisi gratuite per una verifica di idoneità alla donazione. Tra i partecipanti alla meritevole iniziativa portata avanti dall’AVIS, c’è stato il primo cittadino, l’Avv. Quirino D’Orazio.

“Questa mattina ho firmato anche io i moduli per partecipare alle attività di donazione del sangue e mi sono sottoposto al prelievo. Donare è una necessità urgente nel nostro territorio – ha affermato il Sindaco – e se abbiamo l’occasione di poter fare una buona azione per il prossimo, ne abbiamo anche il dovere morale”.