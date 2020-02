Autocarro sfreccia a 100 km/h sulla strada provinciale circonfucense, lamentele degli automobilisti sulla circolazione dei mezzi pesanti (video)

Trasacco. Un autocarro pesante sfreccia a gran velocità sulla strada circonfucense, l’importante arteria provinciale che mette in collegamento i diversi paesi fucensi, superando di molto i limiti di legge.

Dal filmato giunto in redazione, che vi mostriamo in esclusiva, si può notare come sul tratto di strada Trasacco-Ortucchio un autocarro oltrepassi di continuo il limite di velocità, anche di molto, che su quel tratto è stato fissato a 70 km/h, mentre in altri 50 km/h. Dal tachimetro si vede invece che il mezzo in alcuni punti viaggia a una velocità che sfiora i 100 km/h, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’autista del camion, inoltre, guida il mezzo tenendolo al centro della strada, invadendo pericolosamente anche l’altra corsia, e addirittura per brevi tratti con la sagoma del mezzo che oltrepassa di molto la linea centrale, pur non essendo in fase di sorpasso.

Già in passato alcuni lettori avevano lamentato più volte la pericolosità delle strade del Fucino, soprattutto nel periodo estivo, in cui gli autotrasportatori percorrono quelle strade decine e decine di volte al giorno. L’alta velocità dei mezzi pesanti era stata più volte oggetto di critica, soprattutto nei paesi in cui la circonfucense passa all’interno dei centri abitati. Di seguito il video.