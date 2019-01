Autobus freddo e proteste degli studenti, la causa un guasto all’impianto di riscaldamento

Avezzano. Sono arrivati i nuovi bus sulla linea diretta ad Avezzano dalla Marsica occidentale. Ma i problemi nella tratta non sono finiti. Non tutti i mezzi, infatti, sono stati rinnovati. “L’autobus”, spiegano i passeggeri, “sembra guasto circa l’impianto dei riscaldamenti, dato che erano spenti. Dopo sollecitazione all’autista, chiedendo come mai fossero spenti, la risposta è stata che in realtà erano accesi.

La temperatura però era inaccettabile con persone costrette a viaggiare con guanti e giacconi. Per fortuna”, continuano, “siamo riusciti ad avere un traguardo con l’aggiunta di un nuovo mezzo, ma per un motivo o per un altro, c’è sempre qualcosa da segnalare”.

“Non siamo colti da atteggiamenti compulsivi da segnalare qualsiasi cosa”, spiegano i ragazzi, “ma il nostro scopo, oltre che informare l’opinione pubblica della situazione, vogliamo far capire all’azienda come sono ridotti i propri mezzi. Ovviamente, sarebbe bello non dover segnalare mai niente.