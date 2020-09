Auto si schianta contro una casa durante l’inseguimento, è caccia a due fuggitivi

Luco dei Marsi. Incidente a Luco dei Marsi, è caccia ai fuggitivi. L’episodio è avvenuto poco fa su via Duca degli Abruzzi, incrocio con via Mascagni. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente dell’auto assieme al passeggero, entrambi cittadini probabilmente magrebini, dopo aver tentato di girare in direzione di via Mascagni sbattendo contro un’abitazione, abbiano abbandonato l’auto scappando verso la parte storica del paese, in direzione Santa Maria Borghetto, che porta alla montagna o alla parte dove abitano più cittadini stranieri di Luco.

La macchina viaggiava ad alta velocità, tanto che il botto è stato chiaramente sentito dalle abitazioni vicine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luco per effettuare i rilievi e chiarire quanto accaduto. Sembrerebbe che nell’auto siano stati ritrovati anche stupefacenti e un cellulare. La macchina, un’Alfa romeo grigia, viaggiava da Trasacco verso a Avezzano e sembra fosse inseguita dai carabinieri già da Trasacco.

Fortunatamente in quel momento non si trovavano pedoni. Ora i carabinieri sono alla ricerca del conducente dell’auto.