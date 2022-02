Auto ritrovata su “quattro blocchetti” ad Avezzano, i residenti chiedono più sicurezza (fotogallery)

Avezzano. Brutto risveglio stamattina per un avezzanese che ha ritrovato la sua auto su “quattro blocchetti”.

Sembra un’immagine d’altri tempi, di chissà quale malfamata periferia di città anni ’80, e invece è accaduto questa notte in via Ruggero Grieco, dove ignoti malviventi hanno asportato cerchi e gomme al fuoristrada che si vede nelle foto, lasciandolo su quattro blocchetti. Preoccupati anche i residenti, che alla vista dell’accaduto si chiedono cosa stia succedendo in quel quartiere, in cui solo pochi giorni fa era stata trovata una busta piena di scatole di metadone (come raccontato già qui). Un nuovo fascicolo, insomma, da mettere sul tavolo che il Prefetto ha convocato per lunedì sull’allarme sicurezza.