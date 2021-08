Auto investe cervo nella notte, tragedia sfiorata per una mamma e due bambini

Pescina. Incidente nella notte lungo il tratto stradale che collega Pescina alla frazione di Venere. Un cervo sarebbe piombato improvvisamente sulla carreggiata centrando un’autovettura con a bordo una donna e i suoi due bambini. Un primo soccorso è stato prestato da un automobilista in transito lungo la stessa strada. “Questo è quello che mi sono trovato davanti questa sera subito dopo una curva tra Venere e Pescina, una mamma con in braccio due bimbi che mi chiedeva aiuto, in mezzo al buio, terrorizzata, una scena che vorrei non capitasse a nessuno”, è quanto racconta sulla propria pagina Facebook Cordischi Fortunato, l’automobilista che nella notte ha prestato soccorso alla donna e ai suoi bambini.

“Un cervo grande come un cavallo gli è saltato sopra la macchina, l’animale è morto. Ma niente si può fare affinché non avvenga una vera tragedia? Spero solo che quelle creature stiano bene, ho cercato di fare il possibile prestando le prime cure e mettendoli in sicurezza dentro la mia auto, in attesa dell’intervento del personale del 118 di Pescina e dell’arrivo dei carabinieri”.

“Solo per mano del Buon Dio non è avvenuta una tragedia”, conclude il post.