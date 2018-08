Auto in sosta lungo la rampa del pronto soccorso di Avezzano bloccano l’accesso a due ambulanze

Avezzano. Auto in sosta lungo la rampa del pronto soccorso bloccano l’accesso a due ambulanze, lo sfogo di Camerlengo: inciviltà.

Ieri mattina, come accaduto già altre volte, le auto in sosta hanno creato un vero e proprio percorso a ostacoli per i mezzi di soccorso.

Le macchine hanno letteralmente invaso il tratto che conduce al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano costringendo le ambulanze a fermarsi. Episodi del genere sono accaduti diverse volte ma nonostante le segnalazioni gli automobilisti continuano a creare problemi senza capire che i mezzi di soccorso non possono trovare intralci sulla loro strada soprattutto in prossimità della struttura ospedaliera.

“Due Ambulanze in codice rosso, una proveniente da Avezzano e una da Carsoli, sono rimaste bloccate nella corsia di ingresso al Pronto soccorso di Avezzano grazie all’inciviltà degli ennesimi parcheggiatori che non rispettano le regole”, ha commentato il presidente della Croce rossa di Carsoli Luciano Camerlengo, “la Polizia Locale contattata ha risposto che era già andata a fare le sanzioni. Non capisco perché la sanzione equivale alla macchina che sparisce?”.