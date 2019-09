Auto in fiamme sull’A25, traffico in tilt tra Cocullo e Pescina. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine

Avezzano. Auto in fiamme sull’A25, traffico in tilt tra Cocullo e Pescina in direzione Roma-Teramo.

Un auto si è incendiata improvvisamente sulla A25 tra Cocullo e Pescina, precisamente al chilometro 112.3, in direzione autostrada Roma-Teramo. Il traffico sta subendo forti rallentamenti e code chilometriche sono in formazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, soccorritori, forze dell’ordine e il personale di Strada dei Parchi. Il conducente avrebbe fatto appena in tempo a scendere dal veicolo che è andato distrutto completamente per cause sconosciute.