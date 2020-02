Auto in fiamme nella notte ad Avezzano, paura tra i residenti di via Borgo Angizia

Avezzano. Auto in fiamme nella notte nel cuore della città. A lanciare l’allarme sono stati i residenti di via Borgo Angizia preoccupati per le fiamme che stavano avvolgendo un’auto parcheggiata proprio in prossimità di alcune abitazioni.

La Fiat Panda, infatti, era in sosta tra altre auto e la paura dei residenti era che potessero essere coinvolte nell’incendio anche altre vetture. Subito dopo l’una e trenta hanno lanciato l’allarme e sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco che è subito entrata in azione.

Non è chiaro cosa possa aver provocato l’incendio che ha distrutto l’utilitaria. I vigili del fuoco, che hanno operato per diverso tempo prima di spegnere completamente le fiamme, dovranno ora fare ricostruire la vicenda e far luce sulle origini delle fiamme.