Auto finisce sulla pista ciclabile e rimane incagliata sul cordolo, incidente in via Marconi

Avezzano. Auto finisce sulla pista ciclabile e rimane incagliata sul cordolo. La pista ciclabile non smette di far discutere e far parlare di se. Chi è d’accordo, chi contrario, dalla sua realizzazione è sulla bocca di tutti.

Numerosi sono stati gli episodi riguardanti macchine parcheggiate all’interno dei cordoli destinati ai ciclisti, episodi che creano disagio e polemiche in generale alla viabilità.

In tarda mattinata, in pieno centro ad Avezzano, una macchina ha nuovamente sbattuto contro i cordoli della pista ciclabile, creando disagio e bloccando, a tratti, il traffico.

L’auto è stata prontamente spostata dall’interno della pista anche grazie all’aiuto di alcuni cittadini che si sono prestati ad aiutare il conducente ad uscire in retromarcia dalla zona dedicata alle biciclette.