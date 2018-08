Auto finisce in un tombino aperto a causa della pioggia, strada chiusa

Avezzano. Continuano i disagi causati dalla pioggia ad Avezzano. Un’automobile, infatti qualche minuto fa, è sprofondata in un tombino aperto a causa della forte pioggia che ha interessato la città. L’incidente è avvenuto in via Marcantonio Colonna, dove una Lancia Y bianca, è caduta con una ruota all’interno di un tombino posto al centro della strada e aperto probabilmente dalla pioggia che oggi pomeriggio è caduta battente sulla cittadina marsicana. Al momento la strada è chiusa al traffico in attesa che venga spostato il veicolo.

Ultime Notizie