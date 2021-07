Auto d’epoca sfilano in città, pioggia di scatti e stupore per la nona edizione del circuito di Avezzano (video)

Macchinetta fotografica in spalla e pioggia di scatti per le splendide e grintose auto sportive del passato che hanno animato la giornata di ieri ad Avezzano. Immaginate 84 macchine d’epoca da 8 nazioni diverse in esposizione nella cornice di piazza Torlonia prima e in una sfida in notturna poi.

È stato all’insegna dei motori il primo week-end di luglio in città con la nona edizione del Circuito di Avezzano, organizzato dell’Abruzzo Drivers Club, – tra i dieci eventi del “Circuito Tricolore” Asi.

Il circuito in notturna della manifestazione – patrocinata dai Ministero del Turismo e della Cultura, la Regione, il Comune di Avezzano e la Fondazione Carispaq – che rappresenta l’evento conclusivo più atteso di tutto il programma, si è tenuto ieri sera a partire dalle 21.30 e ha richiamato numerosi appassionati e cittadini che hanno risposto in maniera positiva.

Grande soddisfazione per gli organizzatori che dopo un anno di stop sono tornati a far scaldare i motori tra le strade della città, regalando un momento di spensieratezza alla cittadinanza.

Ecco un video dell’esposizione delle auto: