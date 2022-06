Auto d’epoca in centro, torna il “circuito di Avezzano”: notte di motori e shopping

Avezzano. Notte dei motori e dello shopping ad Avezzano. Sabato 2 luglio la città si animerà per ospitare il decimo “Circuito di Avezzano” – Trofeo Micangeli, Coppa Di Lorenzo, Trofeo XFuel. Ad accogliere le centinaia di persone che arriveranno per mettersi al volante delle auto d’epoca, ma anche i tanti curiosi avezzanesi e marsicani, ci saranno una serie di iniziative organizzate grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, gli organizzatori del Circuito e le associazioni di categoria.

“C’è stata una vera intesa, si è creata una squadra valida che ha permesso di mettere in piedi una serie di iniziative molto attrattive”, ha commentato Giuliano Montaldi, presidente Confcommercio Avezzano, “davanti a un evento così importante la città si è unita e ha camminato insieme verso l’obiettivo comune di animare, e rendere accoglienti, le strade di Avezzano”. Tante le iniziative parallele che prenderanno vita sabato, giorno clou del Circuito.

“Le attività della città hanno realizzato il gelato del circuito, un gusto nuovo che qualche giorno prima dell’evento potrà essere assaggiato”, ha continuato Montaldi, “le vetrine dei negozi saranno addobbate a tema circuito: chi vorrà esporrà un oggetto che richiama all’evento, oppure creerà un allestimento che rimanda all’epoca di una delle auto in gara. Sarà un modo per partecipare attivamente all’iniziativa e per rendere la città sempre più attrattiva e più ospitale. Chi arriverà per prendere parte al Circuito potrà anche passeggiare tra i negozi del centro che per l’occasione saranno aperti anche oltre l’orario di chiusura. Sabato, poi, partiranno anche i saldi e quindi ci sarà un’occasione in più per visitare la città”. Dopo l’accoglienza di venerdì, sabato i partecipanti si ritroveranno alle 8 al parco dell’Incile per una visita all’Emissario Torlonia. Alle 9 è prevista la partenza della prima vettura da Avezzano che, dopo diverse soste, raggiungerà Pescasseroli. Alle 17 ci sarà l’esposizione delle vetture ad Avezzano, la cerimonia per i 10 anni del Circuito in piazza Risorgimento e il concerto dell’orchestra di fiati “Città di Celano”. In serata poi è prevista la sfilata delle auto tra le strade del centro, a partire dalle 22, e la parata di tutte le auto. “Siamo soddisfatti per la piena sinergia trovata tra Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigiato, l’amministrazione, gli organizzatori”, ha concluso il presidente Montaldi, “e altre importanti realtà della città come il Mars art group, con il responsabile Francesco Subrani, che realizzeranno un’esposizione alla scuola Corradini con opere estemporanee che richiameranno i motori del Circuito”.