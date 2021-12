Aumento dei contagi covid, a Gioia dei Marsi l’opposizione chiede screening sulla popolazione

Gioia dei Marsi. Di fronte all’aumento dei casi di Covid nella Marsica, il gruppo di opposizione all’interno del Consiglio comunale di Gioia dei Marsi si muove con convinzione per richiedere al sindaco Gianclemente Berardini l’adozione di misure di controllo dei contagi.

“A fronte della scuola elementare chiusa, con i ragazzi in DAD e diversi contagi accertati, non riusciamo a capire – afferma Alfonso Graziani, capogruppo del gruppo di opposizione che vede al suo interno anche i consiglieri Gianluca Alfonsi e Angelo Raffaele – perché il Sindaco non abbia ancora disposto una campagna di screening di massa sulla popolazione”.

“È una richiesta di buon senso su di una misura già disposta in molti comuni limitrofi, dovuta alla preoccupazione che aleggia nel paese e che è tangibile e condivisa dalle molte mamme preoccupate: ricordiamo al Sindaco che il Covid si combatte con misure idonee e non a colpi di ordinanza per la chiusura di cimiteri”.