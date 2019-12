Aumentano a 87mila euro le spese per luminarie ed eventi, ecco i conti del Natale per la città commissariata

Avezzano. Ottantasettemila e settecento euro. Tanto è l’importo che il Comune di Avezzano, guidato dal Commissario prefettizio Mauro Passerotti, ha stanziato per il calendario “Avezzano eventi Natale 2019” e per l’allestimento in piazza Risorgimento in occasione del periodo in itinere. Una cifra, quella riportata nella delibera n. 141 C del 26/11/2019, che presenta un aumento considerevole rispetto alle annate 2017 e 2018. Ecco gli eventi che hanno ottenuto il finanziamento:

Gran Galà della Lirica 1.400,00 euro, mercato dell’antiquariato 750,00 euro, piccole voci di Natale 1.100,00 euro, eventi vari a sostegno dei bambini affetti da malattie rare e agli orfani degli appartenenti alle forze dell’ordine 1.500,00 euro, concerto musica blues 1.800,00 euro, concerto fine anno Ass. One Fabios concessione uso gratuito Castello, spettacolo comico con Antonio Giuliani 1.000,00 euro, concerto canti repertorio natalizio 1.400,00 euro, Ignazio Silone 1.400,00 euro, Street Food 400,00 euro, mercatini di Natale, pista pattinaggio, trenino, concerti 23.000,00 euro, concerto di Natale Harmonia Novissima 15.000,00 euro, luminarie e addobbo piazza e frazioni 25.000,00 euro, eventi ProLoco 8.700,00 euro, pubblicità 750,00 euro, siae 4.500.00 euro.

Tot: 33.700,00 euro (spese contributo) 54.000,00 euro (spese prestazione)

Tot complessivo: 87.700,00 euro

Ad Avezzano, nel 2017, sotto la guida del sindaco De Angelis, la spesa per le sole luminarie fu di circa 34,000.00 euro (dei complessivi 58.696 euro destinati agli eventi) stanziati con delibera n. 334 del 15 novembre 2017. Cifra, più o meno simile, per il 2018.

Foto: Marcello De Luca