Auguri nonni! Anche la Marsica festeggia gli angeli custodi di tutti i bambini

Avezzano. Auguri nonni! Oggi sul calendario è un giorno qualsiasi ma nel cuore di tutti i bambini, e non solo, è un giorno speciale. Dal 2005, infatti, si festeggia la festa dei nonni, gli angeli custodi di tutti i bambini. Sono tante le iniziative organizzate nelle scuole e nelle associazioni anziani di tutta la Marsica per ricordare questo importante giorno. I bambini sono già all’opera per preparare dei lavoretti da dedicare ai loro nonni. La scuola Coccodrago di Avezzano ha organizzato una cena per i nonni, mentre nelle scuole del comprensorio Mazzini – Fermi i bambini stanno leggendo dei testi che ricordano queste importanti figure.

Nella scuola dell’infanzia Pio XII di Sante Marie le insegnanti dell’associazione scuola dell’infanzia “Madonna del Passo” hanno messo su una giornata con i nonni tra laboratori, poesie e coccole. Tante poi sono le altre iniziative anche organizzate dagli stessi nonni per trascorrere una giornata di gioia con i loro nipotini perchè si sa I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.