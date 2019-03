Auguri donne: mamme, mogli e amiche! La Marsica festeggia l’8 marzo: tutti gli appuntamenti

Avezzano. La Marsica si prepara a festeggiare la donna con momenti di riflessione e approfondimenti. Non solo mimose e cene con le amiche ma anche prevenzione e diritti. Così nella Marsica si ricorderà l’8 marzo giornata tradizionalmente dedicata all’universo femminile. Oggi, alle 9.30, il comune di Avezzano ha organizzato una mattinata per sensibilizzare i giovani su temi legati alla violenza sulle donne. Il presidente del consiglio, Iride Cosimati, ha convocato un consiglio comunale straordinario che si terrà per la prima volta al Teatro dei Marsi. All’assise civica prenderanno parte gli studenti delle scuole della città per riflettere su importanti tematiche. Durante i lavori gli studenti avranno moto di capire come affrontare determinate situazioni, ma anche di confrontarsi con i rappresentanti istituzionali presenti. Oltre al presidente Cosimati, infatti, ci saranno Maria Antonietta Dominici, presidente della commissione comunale delle pari opportunità, Maria Teresa Letta, responsabile del centro antiviolenza della Croce Rossa e altri rappresentanti istituzionali. A seguito del consiglio comunale la presidente Cosimati, insieme ai consiglieri e agli assessori, si sposterà a Largo Pomilio dove una delle panchine già installate sarà colorata di rosso e rimarrà in città come simbolo contro la violenza alle donne.

“Essere donna” è il tema dell’appuntamento organizzato dal neo assessore agli Affari sociali Alessandra Di Girolamo per questo pomeriggio alle 17 al Comune di Tagliacozzo. Saranno presenti ai lavori la professoressa Letta, Patrizia Marziale, dirigente dell’Istituto “Argoli”, Simonetta Santini, direttore sanitario della Asl 1 Abruzzo, suor Aloisia Ranalletta e il vice sindaco Chiara Nanni. Concluderà il dibattito il critico cinematografico Claudio Trionfera.

Il Mondadori bookstore di Avezzano, invece, ha organizzato sempre per domani alle 17 un appuntamento sul tema “Quello che le donne scrivono”. Roberta Maiolini, speaker radiofonica, intervisterà tre autrice abruzzesi: Emma Pomilio, Katia Agata Spera, e Roberta Di Pascasio. La Clinica “L’Immacolata” di Celano, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “I Girasoli”, dedica il mese di marzo alla prevenzione dell’endometriosi. Durante tutto il mese di marzo, il reparto di ginecologia della Clinica, diretto da Luigi Selvaggi, aprirà le porte alle giovani atlete del Circolo Scherma “I Marsi” e di Hockey Prato Avezzano e alle loro mamme: per conoscere, informare, prevenire, curare e vivere meglio.

“Non si può sconfiggere il male se non si accetta la violenza in tutte le sue forme”. Questa la dichiarazione della scrittrice Barbara Berardinetti, sulla quale verterà il convegno previsto per domani alle 17 a Collarmele. La tavola rotonda organizzata dalla consulta giovani di Collarmele e patrocinata dall’amministrazione comunale vedrà nella sala Eduardo De Filippo alternarsi ai microfoni il sindaco Antonio Mostacci, Alina Di Mattia, scrittrice, Ayoub Haraka, studente e ballerino, Antonio Cerasani, assessore di San Benedetto dei Marsi, Attilio Rossi, insegnante e presidente del consiglio comunale di San Benedetto dei Marsi, Matteo Martellone studente universitario e calciatore del Frosinone a 5, Simona Del Fiacco, segretaria della Consulta Giovani di Collarmele, Greta D’Avolio, studentessa e cantante e Sara Paneccasio, studentessa e scrittrice.

La Concommercio, come ogni anno, in occasione della festa della donna, ha denunciato il proliferare della vendita abusiva di mimose e altri fiori. “L’8 marzo è una giornata particolare per i fioristi regolari che attendono con ansia proprio questa ricorrenza per tentare di incrementare i loro incassi in un periodo di grave, prolungata difficoltà per il commercio del nostro territorio”, ha commentato il presidente della Confcommercio, Roberto Donatelli, “da anni sollecitiamo la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo lesivo degli interessi della categoria, ancor di più in giornate come quella della festa della donna che invece di premiare chi opera nella legalità, offrono ghiotte opportunità a chi agisce in barba alla normativa vigente. Chiediamo di porre in campo urgentemente ogni attività di vigilanza e interventi utili a contrastare tale negativo fenomeno”.