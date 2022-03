Auguri a Enzo Di Matteo, storico barbiere di Avezzano, per i suoi cinquant’anni di attività

Avezzano. Enzo Di Matteo, storico barbiere avezzanese, ieri ha compiuto cinquant’anni di attività.

Nella sua bottega di via Trento, che era lì quando le parole “barber shop” o “hair man” non erano ancora state coniate, Enzo ha tagliato i capelli a generazioni di avezzanesi, anche ai più piccoli, che si mettevano in coda per salire divertiti sullo storico cavalluccio ancora presente nel salone. Dal 1972, anno di apertura, ne è passato di tempo, ma lo spirito del suo salone è sempre quello: taglio di capelli e quattro chiacchiere, spesso inerenti il calcio vista l’irriducibile passione di Enzo per l’Inter. Un posto magico quello del “barbiere”, dove tra il gossip del momento e i racconti delle gesta di concittadini ormai entrati nella leggenda, si impara anche ad amare e ad apprezzare meglio la storia della propria città. Ti facciamo quindi gli auguri per i tuoi cinquant’anni di attività, ma questi auguri li sentiamo anche un po’ nostri visto che il barbiere è il posto dove, anno dopo anno, tutti noi ragazzini siamo in qualche modo cresciuti e maturati, fino a diventare uomini.