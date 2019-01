Atto intimidatorio Giannangeli, la solidarietà delle Donne Democratiche della Marsica: pieno sostegno

Avezzano. Continua il sostegno nei confronti di Simona Giannangeli, avvocato e presidente dell’associazione Donatella Tellini -Centro Antiviolenza per le Donne dell’Aquila, vittima di un grave atto intimidatorio. La Giannangeli infatti, nella mattinata di oggi, nel riprendere la sua autovettura parcheggiata all’esterno del Palazzo di Giustizia, si è accorta che le quattro gomme erano a terra.

“Questo grave gesto ci tocca profondamente e una volta di più bussa alle nostre coscienze per quanto accaduto”, spiegano in una nota le Donne Democratiche della Marsica, “chi lavora al fianco delle donne, mettendo in campo ogni giorno la propria competenza e facendo ogni giorno politica attiva per contrastare la cultura della violenza e della discriminazione, non può e non deve essere attaccata in questo modo così vile”.