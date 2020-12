Attività lavorative e Coronavirus, ecco come Onoranze Funebri Rossi garantisce sicurezza con SafeGate Pro

E’ da storie come quella che stiamo per raccontarvi che il più delle volte saltano fuori i valori su cui si basano le aziende, piccole o grandi che siano.

Quando si fa del proprio lavoro una passione, infatti, c’è una componente umana che guarda al prossimo e va oltre quelli che sono gli interessi personali degli imprenditori.

In questo caso i nostri protagonisti sono due: da una parte Onoranze Funebri Rossi, una realtà che ha il delicato compito di mettere a disposizione un luogo accogliente per dare l’ultimo saluto ai defunti, dall’altra la Smart Projects, ideatrice di SafeGate Pro, un tunnel modulare che controlla gli accessi e igienizza le persone che lo attraversano in pochissimi secondi.

La prima azienda marsicana, con sede in via Nuova ad Avezzano, in seguito allo scoppio della pandemia ha riscontrato diverse difficoltà legate all’inevitabile incontro di persone che avviene nelle stanze dei propri locali ma si è mobilitata sin dall’inizio per trovare una soluzione che le permettesse di continuare a dare la possibilità a tutti i clienti di usufruire dei propri servizi nel massimo della sicurezza.

La prevenzione, infatti, non è mai abbastanza.

Soprattutto in un momento di raccoglimento come quello che vede riunire parenti e amici stretti.

Onoranze Funebri Rossi ha pensato proprio per questo a un modo per garantire locali puliti, sanificati e in cui le persone possano dedicare un momento al defunto in tranquillità.

La soluzione che stava cercando l’ha trovata in “SafeGate Pro” dell’azienda abruzzese Smart Projects, che nasce con l’obiettivo di contrastare il contagio da Coronavirus in diversi ambiente nonché aiutare le attività del territorio a proseguire nel loro lavoro in modo sicuro ed efficace, senza essere quindi costretti a limitare i propri servizi.

Come? Igienizzando persone e ambienti in modo semplice, veloce (in pochissimi secondi) e professionale.

Posizionato all’ingresso, infatti, il SafeGate Pro è capace di controllare la temperatura corporea, la presenza o assenza di mascherina e igienizzare le persone che vi passano attraverso, con una formula brevettata naturale “BioSafe H202”.

E’ questo sistema innovativo, nel pieno rispetto delle raccomandazioni del Governo e dell’Istituto Superiore di Sanità, che si è spostato perfettamente con le esigenze di Onoranze Funebri Rossi e che ha permesso di garantire sicurezza a tutti coloro che entrano nei locali di via Nuova per riunirsi in un momento di reciproco conforto.